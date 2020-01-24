Мексиканська модель, яка народилася без рук, візьме участь у змаганні найвродливіших дівчат "Міс Веракруз". 24-річна Ана-Габрієла Моліна вже здобула визнання в подібному конкурсі і нова вершина відчинить для неї двері на сцену загальнонаціонального - "Міс Мексика".

Дівчина каже, їй нелегко було прийняти свою особливість, однак тепер вона своїм прикладом доводить: інвалідність - не перешкода для повноцінного життя.

"Я хочу більше відкрити шляхів для людей з інвалідністю та мотивувати їх, мотивувати всіх охочих. Щоби вони намагалися робити те, що хочуть. Щоби не обмежували себе, щоб не сумнівались і не казали: "я не можу", - наголосила Ана-Габрієла Моліна, учасниця конкурсу "Міс Веракруз".