Король Нідерландів власноруч пілотував літак урядової делегації [ Редактировать ]
Король Нідерландів Віллем-Олександр особисто пілотував літак урядової делегації, яка прилетіла в Ізраїль для участі в заходах, присвячених 75-річчю звільнення в'язнів табору Аушвіц-Біркенау.
Ще у 2017 році монарх зізнався - понад 20 років працює як другий пілот пасажирського літака. Раніше літав на середньомагістральному лайнері і працював як гостьовий пілот авіакомпанії Klm Cityhopper.
За штурвал сідав щонайменше двічі на тиждень. Усе заради збереження ліцензії пілота. Пізніше він пройшов навчання для пілотування більшого лайнера Boeing 737.
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