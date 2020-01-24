Друге життя для непотребу. У Південній Африці з пластикових пляшок виготовляють еко-цеглу. Ємності наповнюють неперероблюваним сміттям, допоки вони не стануть міцним будівельним матеріалом. Про сміттєве ноу-хау більше розкаже Катерина Сривкова.

Вони виглядають як звичайні пластикові пляшки, наповнені папером. Але для Пітера та його колег - це справжня будівельна цегла. Перед використанням матеріали сотрують та тестують.

"Ми тестуємо екоцеглу в два етапи: вертикально та горизонтально під тиском".

Пластикові пляшки щільно наповнюють неперероблюваними матеріалами, щоб вони стали міцними та гарно тримали форму. Пітер разом з колегами досліджує, як на екоцеглу впливатиме погода та які саме види непотребу найкраще підходять для будівництва.

"Ми зробимо ще кілька випробувань на парковці, щоб побачити, як екоцегла буде себе поводити поряд з автівками. Таку цеглу можна використовувати як завгодно, і де тільки ви можете собі уявити. Тож тестування необхідне, щоб ми могли надати інформацію про властивості матеріалу людям у всьому світі. А вони вже зможуть вирішувати, як саме його використовувати", - говорить Пітер Макінтош, засновник організації екологічного будівництва.

Вперше таку екоцеглу використали понад 30 років тому у Гватемалі. А тут, у Південній Африці, цю технологію запровадили як тимчасове рішення проблеми засмічення. Адже минулоріч на полігони Південної Африки викинули майже сотню мільйонів тонн сміття.

"Ми прагнемо не просто наголосити, що навколо нас є сміття, і це має не дуже гарний вигляд, а дістатися до самої суті. Виробництво таких видів непереробних матеріалів, як пластик, не є правильним, і нам потрібно шукати інші товари та способи пакування. Або ж переробляти ці продукти та використовувати повторно", - говорить Кандіс Мостерт, засновниця організації екологічного будівництва.

У Центрі дитячого розвитку в містечку Дельф кілька стін звели з такої екоцегли та скляних пляшок. У екобудівництві допомагали діти.

"Я завжди просто викидав пластикові пляшки у відро. Але тепер бачу, що ми можемо збудувати із таких пляшок та усіляких папірців всередині дуже цікаві речі", - говорить Зейдін Девідсон, студент.

"Діти завжди зайняті. Це допомагає їм розвиватися. Вони розуміють, що ми можемо використовувати непотріб та навіть зводити з нього щось корисне", - говорить Шармейн Хенні, директорка дитячого центру.

Нині лише у місті Кейптаун організували понад 20 тисяч пунктів збирання екоцегли.