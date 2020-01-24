Форум у Давосі: як учасники оцінили активність української делегації [ Редактировать ]
В п’ятницю, 24 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політолог Володимир Фесенко розповів, як інші учасники Форуму відреагували на активність української делегації у Давосі. Та чи справді почули те, що хотіли сказати світу представники нашої держави?
- Якщо оцінювати за 5-бальною системою роботу нашої делегації, то яку оцінку ви б поставили? Бо тут у нас в Україні реакція була неоднозначною. Критикували і виступ президента, і домовленості урядовців. А як усе це виглядало безпосередньо у Давосі?
- Там лунали теж неоднозначні оцінки. Щодо виступу Зеленського, то взагалі його візит був дуже коротким, але виступ жваво обговорювали, особисто іноземні учасники заходів. Думаю, в цьому сенсі президент досягнув свого результату. В першу чергу, обговорювали його ініціативу для інвесторів. Так, по-різному, різні оцінки лунали. Я узагальнив їх так: "обережна зацікавленість". Але за моїми спостереженнями, іноземні інвестори оцінювали більш позитивно, ніж наші.
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