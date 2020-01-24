В п’ятницю, 24 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко оцінив політичний тиждень в країні.

- Як вам нові дані щодо кількості населення України? Чи довіряєте ви урядовій оцінці, що українців без урахування окупованих територій, лише 37 мільйонів? Та що потрібно робити державі, щоб відновити ту кількість населення, яка була у нас ще не так давно, - близько 50-ти мільйонів?

- На самом деле, это неофициальная статистика, Это цифры, которые выведены на основе методики, которую мы вообще не видели. Цель, по-моему, одна. Я считаю, что количество подогнали для того, чтобы в следующем году показать рост ВВП на душу населения. Чтобы таким образом показать, что экономическая политика правительства не провальная, а дает какой-то экономический эффект.

- Цього тижня головні політичні події відбулися на форумі у Давосі. Як ви оцінюєте участь української делегації у роботі форуму? Та чи вірите, що влада справді зможе залучити інвесторів в економіку України?

- Это был типичный политический туризм. Потому, что поехали очень много депутатов просто посмотреть, потусоваться , как говорят, получить какой-то опыт. Наверное, с точки зрения опыта, это правильно, только не понятно, за чей счет они туда ездили. Это дорогое удовольствие. Как правило, делегация страны состоит из президента, премьер-министра, 2-3 министров, 2-3 советников и бизнесменов, в основном. Не помню, чтобы когда-либо какая-нибудь страна отправляла в Давос 20,30,40 парламентариев, как это было у нас. Т.е., это политический туризм. Сейчас мы разбираемся, не пострадал ли от этого бюджет.

- Ваш прогноз - як довго ще пропрацює чинний Уряд? Президент саме на тлі скандалу з зарплатами дав прем’єру і міністрам ще один шанс. Чи зможуть урядовці не розчарувати Зеленського та все суспільство? Та кого у чинному Кабміні вже зараз пора відправляти у відставку?

- На самом деле, проанализировал, так называемую программу правительства (набор лозунгов), то понятно, что в отставку нужно отправлять все правительство. Потому, что каждый день пребывания у власти ведет страну к экономическому краху. Падение ежемесячного промышленного производства на 5-6%, что мы наблюдали за последние 3 месяца, - крайне тревожная трагическая тенденция. По стране много предприятий останавливаются. Они не понимаю, что делать с экономикой дальше.