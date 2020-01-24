Ситуація на Донбасі залишається напруженою. Тиші на фронті немає. Навпаки у Луганській області посилення обстрілів. У цьому Руслан Смещук переконався особисто. Він майже добу провів із біцями на передовій.

Жахливою дорогою ми засвітла заїжджаємо на передові позиції. Це лінія фронту в Луганській області. Доки триває день тут тихо. Але щойно настають сутінки починається стрілянина.

Ну от зараз ми бачимо як військові, як вони самі кажуть відпрацевують ворожу позицію, саме з тих бліндажів сюди вівся вогонь. Коли він став загрозливим, військові почали стріляти у відповідь.

"Они дають суду, мы отвечаем. Вот так. Ну сейчас четко в цель положили? Да, она у меня пристрелянная четко. Все. Пулеметчик", - говорить позивний "Сем", військовослужбовець ЗСУ.

Зараз на Луганщині загострення. Супротивник збільшив і кількість обстрілів, і розмір калібрів. На вогонь тут відповідають вогнем.

Сьогодні у заряджальника Максима особливий день. У нього день народження.

"Ви жалкуєте, що свій день народження відзначаєте на самісенькому нулі? - Ні, не жалкую. Тут як сказать? Братва моя тут, вся як сім'я одна", - говорить Максим, військовослужбовець ЗСУ.

Через годину наші військові змушують бойовиків припинити обстріл.

Після цього нарешті настає тиша, а сонце остаточно сідає за обрій. Ми вмикаємо інфрачервоний режим камери. Бо користуватися світлом тут категорично забороняється.

Невдовзі у повітрі помічають ворожий безпілотник.

"Влучити в таку ціль дуже важко. А ось налякати оператора, і відлякати коптер щільним вогнем - можливо".

Ніч на передовій це час найбільшої небезпеки.

"То АГСом обстрілюють, то так з 200, 300 метрів підходять ну і стрелкотней обстреляют. іноді снайпера обстріляють", - говорить "Байкер", військовослужбовець ЗСУ.

"По темному часу, може і з малого калібру і з кулеметів активіровалися дуже сильно".

Та із настанням тиші можна нарешті поспати кілька годин у теплому бліндажі. Але близько другої години зв'язується черговий бій.

Щільним обстрілом вогневу точку бойовиків задавлюють.

"Пока тишина, дай бог чтобы так было и дальше. Ну а там будет видно. Утро, снежок выпал. Ночью светло было, нет в такой степени, как было до этого", - говорить Ігор, військовослужбовець ЗСУ.

Але тиша тривала недовго.

Зараз ми почули як сусідні позицію обстріляли із важкого озброення, скоріш за все, це був міномет. Так що на жаль ранок не зовсім тихий.

Таке загострення на передовій може бути пов'язане із ворожою ротацією.

"Смена людей. Стали агрессивное себя вести, не бояться, что мы поразили их огневых точки, что мы в принципе и делаем, в ответ на вогонь противника", - говорить "Ад'ютант", військовослужбовець ЗСУ.

Сонце сходить над обрієм. На Донбасі починається новий фронтовий день.