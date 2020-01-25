В пятницу, 24 января, в Турции в провинции Элязыг случилось землетрясение. Сначала было известно, что погибли четверо людей, однако позже число жертв значительно выросло. Об этом сообщает "Анадолу".

Так, установлено, что в результате землетрясение погибли 14 человек. Кроме того пострадали вследствие стихийного бедствия 57 человек.

Губернатор турецкой провинции Элязыг заявил, что госпитализированы 225 пострадавших при землетрясении, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В зону стихийного бедствия доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

AFAD: По предварительным данным, в результате землетрясения в Турции погибли 14, пострадали 57 человек — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 24 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.