Землетрясение в Турции: число жертв возросло до 14 [ Редактировать ]
В пятницу, 24 января, в Турции в провинции Элязыг случилось землетрясение. Сначала было известно, что погибли четверо людей, однако позже число жертв значительно выросло. Об этом сообщает "Анадолу".
Так, установлено, что в результате землетрясение погибли 14 человек. Кроме того пострадали вследствие стихийного бедствия 57 человек.
Губернатор турецкой провинции Элязыг заявил, что госпитализированы 225 пострадавших при землетрясении, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В зону стихийного бедствия доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.
AFAD: По предварительным данным, в результате землетрясения в Турции погибли 14, пострадали 57 человек— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 24 января 2020 г.
Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
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