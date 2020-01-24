Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, есть жертвы [ Редактировать ]
В пятницу, 24 января, на востоке Турции произошло мощное землетрясение. В результате происшествия погибли четыре человека, еще несколько получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает NTV.
Как сообщается, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей.
По информации МВД Турции, в городе Сивридже разрушены 4-5 зданий.
Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.
BREAKING 🚨— InvisibleSoldierOfIslam 313 🇵🇰 (@TeamPakFouj313) 24 января 2020 г.
A massive and strong earthquake of magnitude 7.8 shocks eastern Turkey's Elazığ province.
Several buildings have collapsed or sustained damages following the quake. #Earthquake_In_Turkey#PrayForTurkey 🇹🇷@pathanBhai_3 @TahranBE @Huliaturkiya @al85463061 pic.twitter.com/1TP7mIJl2f
Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла. Землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.
Позже в Пуэрто-Рико было объявлено чрезвычайное положение для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.
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