Татьянин день 2020: красивые поздравления в стихах и прозе [ Редактировать ]
В субботу, 25 января, в Украине отмечают Татьянин день - церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану. Она отдала свою жизнь за веру во Христа.
Мы собрали для вас красивые поздравления к этому прекрасному празднику.
***
Зимний день, холодный, снежный,
Все деревья в серебре.
День Татьяны милой, нежной -
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Тех, которых ты ждала.
Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря.
Потому что ты, Татьяна,
Королева января.
***
Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.
***
Ангел хранитель, Татьяну храни.
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.
***
Поздравим Татьяну!
Она без изъяна:
Знойна, чуть строптива
Да очень красива.
Риск любит и ценит,
А главное, верит
В себя и в удачу.
О, Танечка, значит,
Крутой в жизни будешь
... и счастье добудешь!
Рекордов, мечтаний,
Удач в день Татьянин.
Смотрите также календарь праздников на 2020 год.
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