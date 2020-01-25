В субботу, 25 января, в Украине отмечают Татьянин день - церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану. Она отдала свою жизнь за веру во Христа.

Мы собрали для вас красивые поздравления к этому прекрасному празднику.





***

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны милой, нежной -

Отмечаем в январе.



В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.



Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

***

Ангел хранитель, Татьяну храни.

В суетном мире ее береги,

Крыльями нежными ты обними,

Теплом и заботой ее награди.



В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримою путь укажи.

С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

***



Поздравим Татьяну!

Она без изъяна:

Знойна, чуть строптива

Да очень красива.

Риск любит и ценит,

А главное, верит

В себя и в удачу.

О, Танечка, значит,

Крутой в жизни будешь

... и счастье добудешь!

Рекордов, мечтаний,

Удач в день Татьянин.

