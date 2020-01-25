22 людини загинули, ще близько двох десятків досі під завалами. Руйнівний землетрус стався на сході Туреччини. Рятувальники розбирають зруйновані будівлі.

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Рятувальники працюють без перепочинку від учорашнього вечора. Борються за кожне життя. З-під бетону й каменю вдалося дістати живими чотири десятки людей.

По інший бік поліцейських кордонів - на добру звістку чекають рідні тих, хто досі під завалами.

"Мої родичі були вдома. Після землетрусу ми так і не змогли з ними зв'язатися. Дзвонили на мобільний, виклик ішов, одного разу хтось навіть узяв трубку, але ми нічого так і не почули. А зараз телефони вже поза зоною", - непокоїться Мелек Озер, жителька міста Елязиг.

"Коли почало трусити, я вибігла на вулицю. Ані до свого брата, ані до його дружини й сина тепер не можу додзвонитися. Від самого ранку - жодних новин. Не знаю чого й чекати", - стурбована Еміне Гульмес, жителька міста Елязиг.

Землетрус магнітудою 6,8 сколихнув провінції Елязиг і Малатья. Такого в цьому регіоні не бачили останні 150 років. Епіцентр залягав у містечку Сіврідже. Воно знаходиться на березі озера, популярне серед туристів. Саме там - руйнування найбільші. Поштовхи відчули чи не по всьому Близькому Сходу - в Ірані, Сирії, Лівані.

"Почалося все близько дев'ятої вечора. Трусило секунд 15. Люди вибігали на вулицю, навіть вистрибували з вікон".

У постраждалих районах працюють дві тисячі рятувальників. Туди направили вантажівки з гуманітарною допомогою - харчами, ліками, наметами й ковдрами. Температура вночі опускається нижче нуля.

"Наші оселі зруйновано. Нам нема куди йти. Мої сусіди - загинули. Ми з сім'єю усю ніч провели на вулиці, грілися біля багаття", - розповідає Сінасі, житель міста Сіврідже.

Постраждалих від підземних поштовхів більше тисячі. В уряді повідомили: життю тих, кого вже врятували з-під завалів - загрози немає. Та ще про два десятки людей звістки досі немає.

Сулейман Сойлу, міністр внутрішніх справ Туреччини.

"Як нам відомо, у епіцентрі землетрусу - Сіврідже - всі завали розчищено, людей під ними немає. Рятувальники працюють в інших містах. Ситуація нині стабілізувалася.

"128 людей перебувають у лікарнях, 34 з них - у реанімації. Але стан усіх пацієнтів - не критичний", - повідомив Фахреттін Коджа, міністр охорони здоров'я Туреччини.

Тим не менш, на адресу уряду посипалися звинувачення. Мовляв, справжню кількість загиблих і постраждалих - замовчують. До того ж, регіон, де стався землетрус - віддалений від столиці, люди там живуть здебільшого в невеликих містах і селах. Тож дані про наслідки лиха - поки оцінити складно.