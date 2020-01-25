В ОБСЄ стурбовані наступом на свободу слова в Україні. Усе через законопроекти про дезінформацію і ЗМІ.

З критикою таких ініціатив виступила й низка інших міжнародних організацій та журналістів.

Чому - розкаже Даніїл Снісар.

"Забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації" - так свій законопроект про боротьбу з дезінформацією, характеризують у "Мінкульті". Володимир Бородянський, пропонує ув'язнювати журналістів за розповсюдження недостовірних даних до 7 років, а редакції штрафувати на мільйони гривень. Цей законопроект вже викликав шквал обурення у журналістській спільноті.

"У Бородянского там вообще все очень странно. Новый институт он хочет ввести - "уполномоченного по борьбе с дезинформацией", который будет обладать широким спектром полномочий, в частности, будет требовать у средств массовой информации - удалить информацию с сайта. Или что-то не показывать в эфире. Потому что этот уполномоченный будет считать, что информация является дезинформацией. Это существенно ограничит работу редакций", - наголосив Денис Іванеску, секретар Національної спілки журналістів України.

Законопроект пропонує карати журналістів за інформацію яку вони подають. За дезінформацію, за фейки, за пропаганду. Але джерелами інформації у нас стають частіше політики та чиновники. І карати журналіста за те, що він просто транслює меседж, про який заявили в кабміні, чи у Верховній Раді - це не правильно. Тому що журналіст лише передає інформацію. Це законодавство просто може перетворитися у таке цензурування діяльності журналістів.

Наступом на свободу слова законопроект визнали й у низці міжнародних європейських організацій. Зокрема, в ОБСЄ ініціативи "Мінкульту" назвали "втручанням влади у роботу ЗМІ".

"Ми розуміємо необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в умовах військового конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не слід робити за рахунок свободи ЗМІ, через втручання держави у зміст засобів масової інформації та в організацію журналістської діяльності в країні", - зазначає Харлем Дезір, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

"Цей законопроект є надто токсичним. Як Національна спілка журналістів України, так і наші міжнародні партнери - претензії висловили у Європейській Федерації журналістів. Так само і інші правозахисні міжнародні організації - вони критикують, що фактично цей законопроект він є драконівським і, відповідно, - він більшою мірою спрямований на контроль над українськими журналістами, а не на ефективну боротьбу з дезінформацією", - наголосив Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.

А поки законопроект лише проходить стадію обговорення, інший подібний документ, про роботу ЗМІ, за авторством Олександра Ткаченка - встигли обговорити і зареєструвати в парламенті. У проекті закону журналісти нарахували майже чотири десятки обмежень медіа. Зокрема, журналістам заборонять робити реконструкції злочинів, як це часто використовують документалісти для наочного показу подій. Діятиме і так звана "заборона популяризації та пропаганди посадовців країни-агресора". Звучить зрозуміло, але у матеріалах із зустрічі лідерів Нормандського формату, наприклад, медійникам доведеться замальовувати обличчя президента РФ.

"Там есть такие глупости, на пример, по этому законопроекту нельзя будет показывать первого президента Украины Леонида Макаровича Кравчука, который внес огромный вклад в провосглашение независимости Украины. Почему так происходит, - потому что в законе есть запрет на пропаганду коммунистического режима и его деятелей, начиная от секретаря и выше. Ну, а Леонид Кравчук, как известно, был секретарем ЦК КПУ. Авторы законопроекта взяли за основу какие то старые советские кальки цензуры", - підкреслив Денис Іванеску, секретар Національної спілки журналістів України.

Якщо ж силою монобільшості парламент закон все ж ухвалить - діяти він навряд чи, почне, вважають фахівці. Більшість парламентських фракцій - проти нововведень у такому вигляді. Тому спільно із журналістами ці проекти законів планують оскаржувати в Конституційному Суді.