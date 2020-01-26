В воскресенье, 26 января, в США подтвердили третий случай заболевания смертельным коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, новый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в штате Калифорния. Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.

Отмечается, что сейчас больной находится в медзаведении. Он находится в хорошем состоянии. Турист был изолирован от других больных.

Ранее мы писали о том, что число зараженных коронавирусом превысило 2000 человек.

Также сообщалось, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.

Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут мерить температуру пассажирам из Китая. А также сообщалось, можно ли делать покупки с китайских сайтов без угрозы заразиться коронавирусом.