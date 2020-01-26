В США зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, в США подтвердили третий случай заболевания смертельным коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, новый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в штате Калифорния. Больным оказался турист, который прибыл в Калифорнию из китайского города Ухань.
Отмечается, что сейчас больной находится в медзаведении. Он находится в хорошем состоянии. Турист был изолирован от других больных.
Ранее мы писали о том, что число зараженных коронавирусом превысило 2000 человек.
Также сообщалось, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут мерить температуру пассажирам из Китая. А также сообщалось, можно ли делать покупки с китайских сайтов без угрозы заразиться коронавирусом.
по теме
Вспышка коронавируса: в США начали разрабатывать вакцину
Национальные институты здоровья США (NIH) начали работу над созданием вакцины
Трамп жестко отреагировал на возможность переговоров с Ираном
В воскресенье, 26 января, президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров
Вспышка коронавируса: число зараженных превысило 2000
В воскресенье, 26 января, были опубликованы новые данные о больных коронавирусом
В Москве из отеля госпитализировали семь граждан Китая
Известно, что граждане КНР приехали в Москву 25 января
Импичмент Трампа: защита представила аргументы отсутствия давления на Украину
В своем выступлении заместитель команды адвокатов Майк Пурпура озвучил шесть аргументов