Влада має провести повну перевірку "Нафтогазу", про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Політик закликав правоохоронців ретельно вивчити діяльність очільника газового монополіста Андрія Коболєва, у якого навесні спливає контракт. І визначити - чому компанія провалила програму власного видобутку газу.

"Потрібно перевірити всі заяви пана Гордієнко - голови держфінінспекції. Який звинувачував Коболєва у багатомільярдній корупції. Потрібно перевірити заяви його заступника Вітренка. Який заявив, що у Нафтогазі просто шалена корупція. Потрібно перевірити чому провалено програму власного газовидобутку і ми вимушені купувати дорогий іноземний газ. І бажано після цього ліквідувати "Нафтогаз". Найкорумпованішу прокладку, яка роздівала простого українця усі останні роки", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.