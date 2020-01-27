У Гонконзі протестувальники підпалили будівлю, яку влада планувала зробити тимчасовим ізолятором для хворих на коронавірус. Пожежники швидко загасили полум'я.

Люди обурені планами адміністрації перетворити їхній квартал на карантинну зону. Днями заблокували всі вулиці, які ведуть до цього комплексу. Також жителі автономії закликають владу закрити кордон з материковим Китаєм, щоб мінімізувати ризики.