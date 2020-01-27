У Каліфорнії загинув в авіакатастрофі легендарний баскетболіст Кобі Браянт [ Редактировать ]
США у скорботі за баскетбольною легендою Кобі Браянтом. Він загинув напередодні в аварії гелікоптера у Каліфорнії. Разом зі спортсменом на облавку були ще 8 людей - зокрема, 13-річна дочка Браянта.
Баскетболіст летів на тренування. Попередньо, спричинила катастрофу погана видимість через густий туман.
"Його ім'я важило багато в спорті, ім'я Кобі чули всі. Він завжди виконував усе, за що брався. Був добрим, багато приділяв уваги доброчинності - це насправді велика втрата. Дуже сумно. Тим більше, що його донька була з ним. Вона така юна", - говорить Сара Баян, мешканка США.
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