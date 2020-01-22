Цены на нефть стремительно падают - Bloomberg [ Редактировать ]
В среду, 22 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали в цене до 64,35 доллара за баррель. Об этом сообщают данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%. При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,34 доллара за баррель, потеряв 0,34%.
Напомним, что Россия запретила экспорт нефти в Украину.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
Также ранее podrobnosti.ua писали о том, что НБУ купил рекордный объем валюты. А также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".
по теме
Мировые цены на нефть выросли - Bloomberg
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,35%
Курс валют в Украине на 17 января
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2020 года установил официальный курс
Курс валют на 16 января - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2020 года установил официальный курс
Курс валют на 9 января - прогноз НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2020 года поднял официальный курс
В Украине выросла минимальная зарплата
Министр финансов Оксана Маркарова объяснила бюджетный показатель минимальной зарплаты