В феврале украинцы будут работать только 20 дней. Но официальных государственных выходных в честь праздников в этом месяце не будет.

В феврале 2020 года украинцы будут работать 20 дней, отдыхать - 9. Однако, отметим, что официальных государственных выходных в честь праздников в этом месяце не будет.

Тем не менее, в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.

2 февраля День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - Всемирный день больного

14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика

15 февраля - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне

17 февраля - День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

19 февраля - начало Великого поста, День государственного герба Украины

20 февраля- День Героев Небесной сотни

21 февраля - Международный день родного языка

24 февраля - 1 марта - Масленица

28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ.

Смотрите также, когда в феврале будут благоприятные дни. А также мы публиковали лунный календарь стрижек на февраль.