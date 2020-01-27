Праздники и выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В феврале украинцы будут работать только 20 дней. Но официальных государственных выходных в честь праздников в этом месяце не будет.
В феврале 2020 года украинцы будут работать 20 дней, отдыхать - 9. Однако, отметим, что официальных государственных выходных в честь праздников в этом месяце не будет.
Тем не менее, в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.
- 2 февраля День сурка
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля - Международный день бармена
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 11 февраля - Всемирный день больного
- 14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика
- 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне
- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
- 19 февраля - начало Великого поста, День государственного герба Украины
- 20 февраля- День Героев Небесной сотни
- 21 февраля - Международный день родного языка
- 24 февраля - 1 марта - Масленица
- 28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ.
Смотрите также, когда в феврале будут благоприятные дни. А также мы публиковали лунный календарь стрижек на февраль.
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