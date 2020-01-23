Многие люди с приходом нового года хотят изменений и в жизни, и во внешности. Даже обычная стрижка способна кардинально освежить ваш образ.

Однако стоит быть осторожным, и выбирать правильный день, чтобы не навредить вашим волосам. А для того, чтобы знать, когда лучше всего делать манипуляции с волосами, смотрите лунный календарь стрижек на февраль 2020 года.

1 февраля - неблагоприятный для стрижки и для покраски волос день.

2 февраля - благоприятный для стрижки день. Красить волосы также рекомендуется, но только в светлые тона.

3 февраля - откажитесь от стрижки, от окраски волос также стоит отказаться.

4 февраля - отличный день для того, чтобы остричь кончики. Смело можете краситься, любые эксперименты станут яркой сменой образа.

5 февраля - нейтральный день для стрижки. Отлчно подойдет для покраски. Получите желаемый цвет.

6 февраля - хороший день для стрижки, так как можно оздоровить волосы. Для окраски выбирайте только темные тона.

7 февраля - хороший день для восстановления волос в салоне, от стрижки и окрашивания стоит отказаться.

8 февраля - абсолютно неблагоприятный для стрижки и окрашивания день.

9 февраля- не подходит для того, чтобы остригать волосы, либо окрашивать их.

10 февраля - можете смело идти на изменения и выбирать новый образ, волосы красьте в светлый цвет.

11 февраля - визит в парикмахерскую обернется большой неожиданностью. Окрашивать волосы только в свой натуральный цвет.

12 февраля - стрижка отлично пройдет в этот день, можно даже сделать дреды, либо покраситься в темный цвет.

13 февраля - стрижка волос в этот день может привести к богатству. А краситься стоит только в самый любимый, проверенный оттенок.

14 февраля - можно делать стрижку, волосы можно красить в рыжие тона.

15 февраля - в этот день лучше сделать процедуры для укрепления волос, либо окрасить их в светлые тона.

16 февраля - не стригитесь в этот день. Можно покраситься в темный цвет.

17 февраля - отличный день, волосы будут более густыми. в Этот день можно сделать обесцвечивание.

18 февраля - отличный день для стрижки. Для привлечения успеха можно краситься натуральными красками.

19 февраля - стрижка может неблагоприятно отразиться на вашем здоровье. Волосы также не стоит красить.

20 февраля - неблагоприятный день для окраски и стрижки.

21 февраля - в этот день можно смело идти на изменения и сделать новый образ, краситься только в блонд.

22 февраля - подходит для простых стрижек, можно сделать ламинирование, затонировать волосы.

23 февраля - не идите в парикмахерскую.

24 февраля - неблагоприятный день для посещения мастера.

25 февраля - отличный день, волосы станут гуще, длиннее, красивее. Можно сделать химию.

26 февраля - блондинкам подходящий для процедур день, брюнеткам - нет. В этот день можно красить седину.

27 февраля - отличная возможность экспериментировать с волосами, менять цвет волос.

28 февраля - отличный период для изменения не только стрижки, но и цвета волос.

29 февраля - после стрижки в этот день волосы будут расти медленнее, не вздумайте краситься в этот день.

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