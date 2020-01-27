Назначения нового главы ГБР: названы сроки [ Редактировать ]
Конкурс на должность главы Государственного бюро расследований завершится до начала мая. После этого назначат нового директора бюро. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, пишет "РБК-Украина".
В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и временно назначил на эту должность депутата Ирину Венедиктову.
"Конечно, я считаю эти сроки очень сжатыми, но я уверен, что в отличие от предыдущего конкурса на главу бюро, к этому будет приковано большое внимание СМИ и активистов", - считает он.
Монастырский прокомментировал назначение заместителем директора ГБР бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова. По его словам, тут нет конфликта интересов в юридическом понимании.
"Поэтому, если мы эту логику будем применять, то почти у всех людей, которые зашли в ту же Генеральную прокуратуру, можно найти этот потенциальный этический конфликт интересов. По сути, его можно найти у всех руководителей правоохранительной системы", - заявил он.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности
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