По поручению президента Украины Владимира Зеленского под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению нового коронавируса 2019-n-CoV в мире, оценки угроз национальной безопасности Украины, состояния организации противоэпидемической защиты населения Украины, в частности, граждан и работников дипломатических миссий, находящихся на территории Китая. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук, представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства культуры, молодежи и спорта, Министерства образования, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китае Сергей Камышев.

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Во время совещания секретарь СНБО отметил необходимость контроля над ситуацией в части возможности распространения коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий.

В частности, Данилов отметил, что приоритетными являются организация компетентными органами, прежде всего украинским дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории Китая, сбор информации о них и установление контактов.

Минздраву поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса предоставлением соответствующих рекомендаций о признаках вируса. Также решено принять меры по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить возможности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам.

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Планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и Украине.

Минфину поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

Посольство Украины в Китае должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию страны, а украинский МИД - рекомендовать украинцам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

Напомним, что ранее в МОЗ сообщали, что в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.

Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут мерить температуру пассажирам из Китая. А также сообщалось, можно ли делать покупки с китайских сайтов без угрозы заразиться коронавирусом.