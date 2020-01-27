Смертельный коронавирус: количество умерших возросло [ Редактировать ]
26 января в провинции Хубэй зафиксировали 24 новых смертельных случая. Таким образом, количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 80 человек. Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.
Кроме этого, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.
Всего на данный момент зафиксировано 2744 подтвержденных случаев заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах, 461 из которых называют тяжелыми.
5794 человек подозреваются в заражении вирусом, а еще 30453 человека проходят медицинское обследование.
Напомним, что ранее в МОЗ сообщали, что в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут мерить температуру пассажирам из Китая. А также сообщалось, можно ли делать покупки с китайских сайтов без угрозы заразиться коронавирусо
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