У США назвали лауреатів премії Grammy [ Редактировать ]
У Лос-Анджелесі вручили престижну музичну нагороду Греммі. У всіх основних номінаціях тріумфувала 18-річна американська співачка Біллі Айліш. Її відзначили за альбом, запис, пісню року і як найкращу нову артистку.
Серед іншого, нагородили і саундтрек до серіалу "Чорнобиль" ісландки Гільдур Гуднадоуттір. А в номінації "найкращий альбом розмовного жанру" перемогла колишня перша леді США Мішель Обама з аудіоверсією своїх мемуарів.
У номінації "найкраща збірка класичної музики" статуетку здобула наша співвітчизниця - піаністка Надія Шпаченко. Це вже третя номінація для народженої в Україні професорки Каліфорнійського політехнічного університету.
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