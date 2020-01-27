У всіх основних номінаціях тріумфувала Біллі Айліш

У Лос-Анджелесі вручили престижну музичну нагороду Греммі. У всіх основних номінаціях тріумфувала 18-річна американська співачка Біллі Айліш. Її відзначили за альбом, запис, пісню року і як найкращу нову артистку.

Серед іншого, нагородили і саундтрек до серіалу "Чорнобиль" ісландки Гільдур Гуднадоуттір. А в номінації "найкращий альбом розмовного жанру" перемогла колишня перша леді США Мішель Обама з аудіоверсією своїх мемуарів.

У номінації "найкраща збірка класичної музики" статуетку здобула наша співвітчизниця - піаністка Надія Шпаченко. Це вже третя номінація для народженої в Україні професорки Каліфорнійського політехнічного університету.