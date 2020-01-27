Украина должна участвовать в формировании повестки дня Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявила член Мониторингового комитета ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформі - За жизнь" Юлия Лёвочкина, комментируя открытие зимней сессии Ассамблеи.

Член Мониторингового комитета ПАСЕ напомнила, что Совет Европы - организация, которая занимается вопросами прав человека, демократии, верховенства права.

Министерство иностранных дел полноценно участвует в работе Комитета министров, одном из двух уставных органов Совета Европы. В то же время, украинская парламентская делегация на данный момент является "делегацией одного вопроса". Такие действия делегации Украины в ПАСЕ в нынешних условиях являются нелогичными.

"Президент Украины говорит, что для достижения результатов необходим диалог на всех уровнях. Он ведёт прямые переговоры с президентом России, и это дало свои результаты: освободили часть пленных, освободили моряков, вернули корабли, - отметила народный депутат. Вместе с тем вся эта логика теряется, когда дело доходит до парламента. Парламентская делегация отказывается от контактов и диалога-единственно возможного пути решение вопроса. Диалог должен проводиться на уровне президентов, правительств, МИДов, парламентов, гражданского общества, экспертов и бизнеса. Иначе мы этот вопрос не решим", - подчеркнула Юлия Лёвочкина.

По её словам, диалог может вестись по широкому спектру вопросов, но наиболее разумным было бы на полях Ассамблеи создать - возможно, с привлечением европейских коллег - площадку для решения наиболее актуальных проблем.

"Главные задачи - это гуманитарные вопросы, гуманитарная ситуация на территории, где идёт конфликт, ситуация с правами человека на Востоке Украины и в Крыму. Мы должны внести свой весомый вклад в решение этих вопросов", - резюмировала Юлия Лёвочкина.