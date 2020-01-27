В центре Одессы горит памятник архитектуры (видео) [ Редактировать ]
В центре Одессы произошел жуткий пожар в жилом доме по улице Нежинская 59. Об этом сообщает "Думская".
Возгорание произошло на чердаке жилого дома. Сейчас на месте работают пожарные.
"Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу. Что стало причиной возгорания, пока не известно", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, этот жилой дом является памятником архитектуры "Дом доходный Заля". Он был построен в 1875 году, в 1880-х его реконструировали.
Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
Напомним, что в Австрии бушуют пожары. Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.
Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.
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