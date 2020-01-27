В центре Одессы произошел жуткий пожар в жилом доме по улице Нежинская 59. Об этом сообщает "Думская".

Возгорание произошло на чердаке жилого дома. Сейчас на месте работают пожарные.

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"Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу. Что стало причиной возгорания, пока не известно", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, этот жилой дом является памятником архитектуры "Дом доходный Заля". Он был построен в 1875 году, в 1880-х его реконструировали.

Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.

Напомним, что в Австрии бушуют пожары. Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.

Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.