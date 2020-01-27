В понедельник, 27 января, в Киеве в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта в Киеве произошел пожар. В пресс-службе Национальной гвардии Украины назвали причину возгорания.

Как уточняется в сообщении, в трехэтажном здании возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и вызвало задымление здания, - отметили в Национальной Гвардии Украины.

Раньше сообщалось о том, что 27 января в центре Киева произошел пожар. Два человека с 3-го этажа горящего здания спасатели достали с помощью лестницы. Еще двух человек удалось спасти на лестничных клетках. Указанные лица осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались.

Известно, что во время пожара, полиция перекрыла движение транспорта, чтобы не мешать спецтехнике. На месте работало 30 человек личного состава и 10 единиц техники.