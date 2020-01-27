Юрій Бойко на громадських слуханнях у Харкові закликав скасувати закон про освіту [ Редактировать ]
Ухвалення у другому читанні закону "про повну загальну середню освіту" збурило громадськість. Юристи, викладачі та батьки школярів - невдовлені новими нормами. Чого вони вимагають? Знають мої колеги.
Харків. На громадських слуханнях юристи, педагоги й батьки. Зібралися, щоб обговорити новий закон "про повну загальну середню освіту". 16 січня його ухвалила монобільшість у другому читанні.
Співголова "Опозиційной платформи - За життя" Юрій Бойко наголошує: у законі залишилося багато суперечностей: 12-річна освіта, щорічне переукладання договорів на роботу з учителями, обмеження терміну перебування на посаді директора. А найбільша дискримінація щодо навчання російською. Так, викладати мовами ЄС можна 80% матеріалу. Російською лише 20%.
"После 5 класса 80% обучения - это украинский язык. То есть, это в лучшем случае 1 день в неделю обучение на русском языке, либо просто русский язык и литература, а само обучение практически прекращается. Вот это вот неравенство и продолжающаяся борьба с русским языком является визитной карточкой этого закона", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
Юристи кажуть, Закон не відповідає Конституції України та європейському законодавству.
"Понятие "коренной народ" визначений все ж таки в політичному значенні - это народ, который проживал на данной территории на определенный момент на момент обозначения границ государства. Поэтому у меня очень большой вопрос к русскоязычным украинцам - относятся ли они к нацменьшинствам или к коренному народу населению Украины", - говорить Алла Короткова, правозахисниця.
Критикують законопроєкт і вчителі. Різкий перехід на українську мову викладання буде стресом для учнів російськомовних шкіл. За статистикою, російською навчаються понад 280 тисяч дітей.
"Мои шестиклашки, они в ужасе. Потому что изучение предметов, начиная с 7 класса. Для них это нереально, потому что вся терминология предметов, которые идет, она специфическая, и ребенок, начиная изучать это с 7 класса, это просто для них ну очень сложно. Тем более, что с 7 класса начинаются такие предметы, как физика, химия, алгебра, геометрия", - говорить Ірина Носатюк, заступниця директора школи.
Батьки обурені - зараз не можуть вільно вибрати дитині школу.
"Если ты прописан там-то, то ты можешь ходить только в эту школу. К чему это ведет, как я вижу. Да все решат эти вопросы, решат, но это просто будет опять коррупция, получить справку - деньги, пойти туда, всунься в какой-то класс - тоже опять пойди заплати. Опять это все будет ну на плечах родителей, детей, очень сложно", - говорить Юлія Просєкіна, голова батьківської ради дитсадочка №231 міста Харків.
"В Харькове есть прекрасные школы - это Каразинский лицей, 27-я школа, которая на протяжении всей своей истории входит в лучшие школы Украины. Хотелось бы показать рейтинг этих школ, возможно, для наглядности показать, что в этих школах обучение идет на русском языке, но ВНО по русскому языку сдается не хуже".
Підписання закону "про повну загальну середню освіту" заблокувала партія "Опозиційна платформа - За життя". Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про його скасування. Переконані: документ принижує громадян України та розколює суспільство.
"Сначала начали с закона, так называемый закон о защите украинского языка, на который никто не нападал. На самом деле это был карательный закон по запрету русского языка в общественных сферах деятельности. Сегодня дошли до образования. В образовании хотят запретить преподавание на русском языке, это абсолютно очевидно. Там разные завуалировали какие-то вещи, сделали прямую дискриминацию, потому что языки Европейского Союза можно на них в школе учиться, а на русском языке нельзя учиться. Вот это самое циничное и неприятное, что "слуги народа" за это проголосовали, при том, что, идя к власти, декларировали свободу декларировали равенство языков, возможность свободного волеизъявления, и вот цинично сами это нарушили", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
Учасники громадських слухань вимагають у президента ветувати закон. А Єврокомісію закликали дати оцінку документові.
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