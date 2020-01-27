В Афганістані розбився військовий літак США [ Редактировать ]
В Афганістані розбився американський військовий літак. Відео рештків літака з емблемою ВПС США оприлюднило іранське видання "Фарс". Чому це сталося з'ясовують.
Раніше заявляли, що збитий літак був пасажирський і належав місцевій авіакомпанії "Аріана Афган Ерлайнс". Однак в самій компанії цю інформацію спростували.
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