Раніше заявляли, що збитий літак був пасажирський

В Афганістані розбився американський військовий літак. Відео рештків літака з емблемою ВПС США оприлюднило іранське видання "Фарс". Чому це сталося з'ясовують.

Раніше заявляли, що збитий літак був пасажирський і належав місцевій авіакомпанії "Аріана Афган Ерлайнс". Однак в самій компанії цю інформацію спростували.