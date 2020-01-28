Стан повітря в Північній Македонії один з найгірших у Європі

Невідкладні заходи через смог запровадили в столиці Північної Македонії. Рівень шкідливих часточок у повітрі там перевищив норму в 11 разів.

Уряд країни рекомендував компаніям дати вихідні вагітним жінкам і людям, старшим за 60 років. Масові заходи на вулицях заборонили. Урядовці пообіцяли рідше користуватися службовими машинами.

Стан повітря в Північній Македонії один з найгірших у Європі. Здебільшого через застарілий парк автомобілів. А ще тому, що взимку багато людей опалюють оселі дровами.