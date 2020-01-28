Північну Македонію охопило смогом [ Редактировать ]
Невідкладні заходи через смог запровадили в столиці Північної Македонії. Рівень шкідливих часточок у повітрі там перевищив норму в 11 разів.
Уряд країни рекомендував компаніям дати вихідні вагітним жінкам і людям, старшим за 60 років. Масові заходи на вулицях заборонили. Урядовці пообіцяли рідше користуватися службовими машинами.
Стан повітря в Північній Македонії один з найгірших у Європі. Здебільшого через застарілий парк автомобілів. А ще тому, що взимку багато людей опалюють оселі дровами.
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