У Дніпрі приватних детективів викрили на прослуховуванні абонентів мобільного зв'язку. За допомогою спеціальної програми - ті отримували повний доступ до смартфонів потрібних людей. Удома та в офісах затриманих - співробітники СБУ виявили шпигунське обладнання.

"Виявлено СБУ шпигунське обладнання дозволяє записувати, а також прослуховувати телефонні розмови. Отримувати не санкціонований доступ до інформації, що зберігається та обробляється у терміналі мобільного зв'язку, а також контролювати електронне листування у популярних месенджерах. Спостереження за кожним "клієнтом"було оцінено у три тисячі доларів США", - говорить Валерій Єфанов, речник управління СБУ в Дніпропетровській області.