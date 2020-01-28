Приватних детективів викрили на нелегальному прослуховуванні [ Редактировать ]
У Дніпрі приватних детективів викрили на прослуховуванні абонентів мобільного зв'язку. За допомогою спеціальної програми - ті отримували повний доступ до смартфонів потрібних людей. Удома та в офісах затриманих - співробітники СБУ виявили шпигунське обладнання.
"Виявлено СБУ шпигунське обладнання дозволяє записувати, а також прослуховувати телефонні розмови. Отримувати не санкціонований доступ до інформації, що зберігається та обробляється у терміналі мобільного зв'язку, а також контролювати електронне листування у популярних месенджерах. Спостереження за кожним "клієнтом"було оцінено у три тисячі доларів США", - говорить Валерій Єфанов, речник управління СБУ в Дніпропетровській області.
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