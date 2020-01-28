Дональду Трампу дозволили обмежити видачу грін-карток іммігрантам [ Редактировать ]
Верховний суд США дозволив адміністрації президента Трампа обмежити видачу грін-карток іммігрантам. "За" висловились п'ять суддів проти чотирьох.
Зменшити потік переселенців - було серед передвиборчих обіцянок Трампа. Відтепер відмовити у дозволі на проживання в США можуть певним категоріям заявників, зокрема тим, хто потенційно потребуватиме соціальної допомоги Штатів.
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