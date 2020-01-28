Берлінським пандам вживили чіп перед зустріччю із відвідувачами зоопарку [ Редактировать ]
Панденята в Берлінському зоопарку - готуються до дебюту. У четвер їх уперше представлять публіці. Перед тим ветеринари провели ретельний медичний огляд.
Ведмежатам вживили чипи - це обов'язкова умова для всіх рідкісних видів. За ними потім можна легко ідентифікувати тварину. Малята з'явилися на світ п'ять місяців тому. Це перші панди в Німеччині, які народилися в неволі.
"Ці панденята звикли до людей. Їх можна спокійно брати на руки й не боятися за свої пальці. Тому ми без особливих складнощів провели всі необхідні медичні процедури. Дали їм ліки від паразитів, як і більшості домашніх улюбленців. І вживили чип, щоб не загубити тварину згодом", - говорить Андреас Кнірайм, головний ветеринар Берлінського зоопарку.
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