Панденята в Берлінському зоопарку - готуються до дебюту. У четвер їх уперше представлять публіці. Перед тим ветеринари провели ретельний медичний огляд.

Ведмежатам вживили чипи - це обов'язкова умова для всіх рідкісних видів. За ними потім можна легко ідентифікувати тварину. Малята з'явилися на світ п'ять місяців тому. Це перші панди в Німеччині, які народилися в неволі.

"Ці панденята звикли до людей. Їх можна спокійно брати на руки й не боятися за свої пальці. Тому ми без особливих складнощів провели всі необхідні медичні процедури. Дали їм ліки від паразитів, як і більшості домашніх улюбленців. І вживили чип, щоб не загубити тварину згодом", - говорить Андреас Кнірайм, головний ветеринар Берлінського зоопарку.