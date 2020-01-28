Син колишнього віце-президента США Джо Байдена Гантер мусить виплачувати аліменти. Рішення ухвалив окружний суд Арканзасу за позовом місцевої жительки Ланден Алексіс Робертс.

Раніше Байден-молодший заперечував, що може бути батьком її дитини. Однак змінив позицію після аналізу ДНК. Нагадаю, син колишнього віце-президента Байдена Гантер в 2014-19 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, і саме з його діяльністю в ній пов'язаний скандал, який дав початок процедурі імпічменту Дональду Трампу.