Британія відкриває кордони для іноземних науковців [ Редактировать ]
Велика Британія відкриває кордони для іноземних науковців. Уже за місяць запрацює нова візова схема для залучення дослідників з інших країн. Кого чекають та чому Лондон переглянув імміграційні правила - розповість Світлана Чернецька.
Велика Британія завжди робила ставку на науку. Це країна, яка дала світові перший антибіотик, перший телефон і перше метро. А свої теорії тут розробляли легендарні Ісаак Ньютон і Чарльз Дарвін. І, очевидно, втрачати пальму першості Лондон не збирається.
Пітер Раткліфф той, кого називають "науковим світилом". Він став черговим британцем, який у жовтні отримав Нобелівську премію з медицини. За відкриття, яке допоможе в боротьбі з раком.
"Отримати Нобеля - це найбільша нагорода в житті науковця", - говорить Пітер Раткліфф, лауреат Нобелівської премії.
Понад сотні британців в історії отримали нобелівські статуетки. Більше премій лише у американців. Але майбутнє науки в країні опинилося під загрозою через "брекзит". Адже розрив відносин із Євросоюзом означає втрату не лише європейських грантів, але й європейських колег.
"Якщо Велика Британія хоче бути успішною окремо від ЄС, це можливо за умови, що країна буде просунутою, інновативною та зосередженою на знаннях. Якщо ми не вкладатимемо гроші у науку і не шукатимемо таланти - можемо сильно відстати. Дуже багато часу треба, щоб відновити наукову галузь. Адже науковці покидають країну, а щоб вивчити нових - треба десятки років", - говорить Венкі Рамакрішнан, президент Королівського товариства Великої Британії.
Стурбованих науковців уряд почув. І постановив відкрити кордони для найталановитіших іноземців. Тобто тепер не буде жодних обмежень на кількість науковців, які хочуть працювати в Сполученому королівстві. Раніше за цією візою в країну допускали лише дві тисячі людей на рік.
"Вам буде приємно почути, мої друзі, що у нас міняється важлива річ - наша імміграційна система. Знаю, що раніше вона викликала багато запитань. Але зміни настають і наша система стає більш справедливою та рівною для всіх. Для нас будуть важливі люди, а не їхні паспорти, таким чином ми залучимо найталановитіших людей з усього світу, де б вони не були", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
Звісно, з відкритими обіймами прийматимуть не всіх охочих. Але головна відмінність, що візами більше не займатимуться міграційні службовці "Хоум Офісу". Рішення ухвалюватимуть у Агенції із досліджень та інновацій - відповідно до вакансій. І заяви розглядатимуть у пришвидшеному темпі. Це стане реальністю вже з 20 лютого. І українські науковці на рівні з іншими національностями зможуть змагатися за роботу у Сполученому Королівстві.
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