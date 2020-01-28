Во вторник, 28 января, стало известно, что Украина ведет переговоры о поставке наборов для выявления нового коронавируса. Об этом на брифинге заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По словам Кузина, в Украине на национальном уровне разработан диагностический алгоритм, который позволяет методом исключения выявить новый коронавирус. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.

"Сейчас ведутся переговоры по поставке в Украину определенных наборов для выявления и количественного определения РНК нового коронавируса. Мы надеемся, что на следующей неделе или через неделю мы сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне в референс-лаборатории", - добавил Кузин.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.