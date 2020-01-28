Распространение коронавируса в мире: Минздрав дал свежие данные [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга заявил о том, что по состоянию на 28 января в мире зафиксировано почти 4,5 тысяч случаев заражения новым коронавирусом.
"При этом зафиксировано 107 случаев смертей, которые связаны с новым коронавирусом. 63 человека уже выписаны из больниц", - отметил Кузин.
Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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