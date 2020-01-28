Французька поліція виселяє біженців із незаконного наметового містечка у Парижі [ Редактировать ]
Французька поліція знову взялася виселяти біженців із незаконного наметового містечка на півночі Парижа. Для цього туди спорядили важку техніку. Після закриття величезного міграційного табору в Кале три роки тому, чимало шукачів притулку потяглися до столиці.
Їхні нелегальні кемпінги вже неодноразово зносили, але за кілька місяців вони з'являлился в інших районах. Лише впродовж листопада - з таборів у Парижі виселили близько двох тисяч людей.
по теме
У Парижі показали алмаз завбільшки з тенісний м'ячик
Вага коштовності - 1750 каратів. Це другий за розмірами необроблений камінь в історії. Його знайшли торік у Ботсвані
У Парижі через страйк не працює Лувр
Працівники усесвітньовідомого музею долучилися до акції протесту
До масштабний страйків у Франції долучилися школярі
Учні елітної школи в Парижі вийшли на демонстрацію підтримати страйкарів - їхні вчителі не прийшли на роботу через вимогу до уряду скасувати пенсійну реформу
Півтисячі скелелазів підкорювали замерзлі водоспади у французьких Альпах
У комуні Егіль провели щорічні змагання з льодолазіння. Це різновид альпінізму, коли спортсмени підкорюють круті крижані схили за допомогою спеціального спорядження - "кішок" і кригорубів
Сигнал телеканалів "Інтер Медіа Груп" закодують
І наостанок нагадаю, що сьогодні вночі буде закодовано сигнал телеканалів "Інтер Медіа Груп". Тобто безплатний доступ до їхньої трансляції на супутнику буде закрито