Французька поліція знову взялася виселяти біженців із незаконного наметового містечка на півночі Парижа. Для цього туди спорядили важку техніку. Після закриття величезного міграційного табору в Кале три роки тому, чимало шукачів притулку потяглися до столиці.

Їхні нелегальні кемпінги вже неодноразово зносили, але за кілька місяців вони з'являлился в інших районах. Лише впродовж листопада - з таборів у Парижі виселили близько двох тисяч людей.