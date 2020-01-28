В Днепре пропала 15-летняя Светлана Друзенко. Где она находится сейчас - никому не известно. Жителей Днепра просят помочь с поисками. Об этом сообщает группа "Поиск пропавших детей" в Facebook.

Так, известно, что 24 января, около 18:00, девочка ушла из дома в пгт. Божедаровка, Криничанского района, и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 155 см, на вид 16 - 17 лет, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, над левой бровью шрам до 5 см.

Если вам что-то известно о местонахождении Светланы, просьба обратиться по телефонам: (056) 549-21-81, (068) 848-41-22, 732-07-00, (098) 172-11-84.

Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.