Ушла и не вернулась: в Киеве ищут 13-летнюю девочку [ Редактировать ]
В Голосеевском районе Киева пропала несовершеннолетняя Булах Таисия Вячеславовна. Так, девочку 2006 года рождения разыскивают уже третий день. Последний раз ее видели 18 января. Она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает "Информатор".
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, средней длины.
Была одета: черное длинное пальто с искусственным рыжим мехом, черные брюки и черные сапожки из ткани.
Если вам что-то известно о местонахождении Таисии, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".
Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
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