Відгомін парламентських виборів. На Луганщині слідчі прокуратури провели обшуки в рамках розслідування підкупу виборців. Тож на якому етапі зараз слідство? Подробиці у матеріалі.

Вибори до парламенту стали топ-темою політичного життя країни минулого літа. Адже високі рейтинги нової партії "Слуга Народу", вже тоді обіцяли справжні баталії за голоси серед інших партій. І нерідко, прихильність електорату виборювали не тільки програмою, чи обіцянками. А й вже старим - перевіреним способом. Підкупом. Форми різні. Від інноваційних.

"Я хотіла під'єднатися до вай-фай мережі, і точка доступу мережі називалася "Голосуй за "ім'я кандидата".

До традиційних. Наприклад - організація концертів з частуванням. Надійний та, головне, перевірений спосіб - продуктовий бартер. "Меню" - в асортименті.

"Відбувається підкуп виборців саме картоплею. Також була інформація, що проводиться підкуп виборців пиріжками і печенням".

Під час виборів поліція зафіксувала 74 випадки підкупу виборців. Серед лідерів - Донецька та Луганська області. Наприклад, 107 округ в Лисичанську.

"У нас вот, знаете, называется "Лисичанск погряз в диабете". Когда даже нельзя было агитировать, был запрет агитации, то в разных районах Лисичанска, и близлежащих городах раздавали пакеты. На которых будет написано "Команда Шахова"", - говорить Олександр Овчаренко, адвокат.

Ось ці пакети. В середині цукор. Вантажівки з так званою "благодійною допомогою" зупинялися чи не в кожному дворі. В організаторів списки із прізвищами та паспортними даними.

"Ну я же не могу помнить. Смотрите сколько людей было".

"Вот у меня в руках есть вот такая вот таблица, это из 25 страниц мелким шрифтом фамилия, имена и отчества этой сетки. Звонили по телефону приглашали народ, организовывались группы. Выдавали там конфетки, выдавали ручки", - говорить Олександр Овчаренко, адвокат.

Якщо ж у списку виборця не було, пакет він не отримував. А журналістів, у місцях роздачі пайків, сприймали як ворогів.

- Так я не поняла, шо за сьемка? - А че случилось? Мы хотели узнать... - Так я щас. - Вы знаете, сколько она стоит? - Не знаю, давай вали отсюда. Пошла вон отсюдова, коза".

За фактом підкупу виборців в поліції відкрили одразу чотири кримінальні провадження. Втім, невдовзі їх об'єднали в одну справу і закрили. Однак у січні справа знову почала набирати обертів. Слідчі прокуратури Луганщини провели 23 обшуки по всій області.

"На Луганщині було організовано злочинну схему підкупу виборців. так, ймовірно, особи, які були наближені до одного з депутатів, як регіональні представники благодійної організації, передавали кошти розповсюджувачам, які безпосередньо здійснювали підкуп виборців на місцях. За кожен голос, на користь одного з депутатів, передавалися кошти у розмірі ста гривень", - говорить Катерина Тиріна, речниця прокуратури Луганської області.

"Обыски провели через три с половиной месяца, или четыре продуктивных действий. Я владею информацией, что даже перед обысками в некоторых местах люди знали, что к ним приедут", - говорить Олександр Овчаренко, адвокат.

Наразі у справі триває слідство. Правоохоронці встановлюють усіх учасників "сіток" та організаторів.