Украинский моряк пропал с иностранного судна [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) заявили, что украинский моряк Евгений Масленников пропал с иностранного судна Italia Green (флаг Багамы), который направлялся из Нигерии. Об этом пишет "Униан".
В БО "Ассоль", сначала родственники перепутали название судна-рефрижератора.
"К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их данным, пропал с борта судна 24 января. Сначала сообщалось, что, возможно, инцидент произошел на судне Green Brazil. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на судне IMO номер: 9045780 Green Italia", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точно известен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия) Согласно AIS, судно выполняло рейс из порта Lagos (Нигерия) в порт Mobile (США).
Позывной судна - C6WH9. Ранее сообщалось, что 36-летний украинский моряк Евгений Масленникова пропал с борта иностранного судна, по словам родственников, 24 января.
Раньше сообщалось о том, что задержанный в Греции моряк объявил голодовку. А также в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам.
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