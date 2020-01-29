З України намагалися незаконно вивезти велику партію медичних приладів [ Редактировать ]
Велику партію медичних приладів намагалися незаконно вивезти з України дві росіянки. Контрабанду виявили прикордонники під час огляду автівки туристок на пункті пропуску "Гоптівка": знайшли 100 приладів для біорезонансної терапії та понад півтисячі ґаджетів до них. Незаконний товар - вилучили.
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