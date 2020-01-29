Законопроекта о медиа: в Раде раскрыли детали [ Редактировать ]
В среду, 29 января, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о том, что законопроектом "О медиа" предусмотрено два типа регулирования средств массовой информации. Об этом сообщает "Укринформ".
"Законом предусматривается два типа регулирования. Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, цифровых платформ и т.д.", - сказал Ткаченко.
Председатель профильного комитета также отметил, что на сегодня медиасфера регулируется 5 или 6 законами, принятыми, в основном, в середине 90-х годов. По словам Ткаченко, подходы, которые были раньше, сегодня уже не актуальны.
Какие субъекты будет регулировать этот закон? Это аудиовизуальные медиа, субъекты в сфере печатных медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, платформы общего доступа к информации, поставщики электронных коммуникационных услуг.
Он добавил, что разработчики законопроекта выходили с законодательными требованиями Европейской конвенции по правам человека, практик Европейского суда, европейской конвенции о трансграничном телевидении, директив Европейского парламента 2013 и изменений директивы ЕС 2018 года.
Ранее Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что школьников будут учить медиаграмотности.
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