Смертельный коронавирус: компания British Airways отменила все рейсы в Китай [ Редактировать ]
В Китае стремительно передается смертельный вирус - коронавирус. В связи с этим, британский авиаперевозчик British Airways временно прекращает полеты из Лондона в Пекин и Шанхай до марта. Об этом сообщает издание Mirror.
В British Airways сообщили, что они приняли это решение из-за того, что в Министерстве иностранных дел Великобритании порекомендовали всем гражданам страны отказаться от визитов в Китай из-за вспышки коронавируса.
Компания сейчас оценивает ситуацию и не исключает того, что они изменят текущую маршрутную сетку в любой момент.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
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