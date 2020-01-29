В среду, 29 января, из-за распространения коронавируса Япония и США начали эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань. Об этом сообщает издание KTUU.

Первый японский самолет забрал из Китая 206 человек. Ожидается отправка еще двух рейсов.

В Анкоридж прибыл самолет с 240 американцами. Там он будет дозаправлен и отправится в Калифорнию.

О намерении организовать эвакуацию своих граждан заявили также власти Франции, Германии и ряда других государств.

Тем временем, ряд авиакомпаний приостанавливают полеты в Китай. В частности такое решение приняла British Airways, а Агентство гражданской авиации Грузии остановило авиасообщение с Китаем до 29 марта.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

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