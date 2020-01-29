Україна припинить авіасполучення з КНР [ Редактировать ]
Через ризик поширення китайського коронавірусу, з наступного понеділка Україна припинить авіасполучення з КНР. 30 січня і 3 лютого авіакомпанія МАУ запланувала два рейси до китайського міста Санья, щоб вивезти звідти українських туристів.
В аеропорту "Бориспіль" посилені протиепідемічні заходи. Там цілодобово чергують санітарні підрозділи й бригади "швидкої". Медики перевіряють усіх пасажирів, які прибувають з Піднебесної.
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