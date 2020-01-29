На Донбасі поранили двох українських військових [ Редактировать ]
Двоє українських військових поранені минулої доби на Сході - вони підірвалися на вибухівці. Ворог 12 разів атакував позиції ООС. Російські окупанти били із заборонених Мінськом мінометів важких калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Під вогонь бойовиків потрапили захисники Лебединського, Березового, Новолуганського, Оріхового та Новотошківського.
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