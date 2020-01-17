​​Верховная Рада Украины приняла важное решение. Депутаты уволили скандального главу комитета Верховной Рады Украины по внешней политике Богдана Яременко. Об этом сообщает телеканал "Рада".

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Известно, что его заменит Александр Мережко от фракции "Слуга народа".

Отставку Богдана Яременко поддержали 317 парламентариев - проект постановления № 2751. Тем не менее, он все же останется составе комитета по внешней политике.

Напомним, несколько месяцев назад журналисты во время одного из заседаний Верховной Рады Украины застукали Богдана Яременко за перепиской девушкой легкого поведения. Было видно, что депутат договаривается о стоимости одной ночи, провеенной с ней.

Изначально он пытался оправдаться, но это совсем не получилось и Яременко пришлось признаться. Спустя несколько дней он написал заявление на увольнение с должности главы комитета Верховной Рады по внешней политике.

Проект постановления поддержали 317 народных депутатов

Данная ситуация вызвала бурню комментариев у пользователей сети. Они требовали отставки Еременко не только с должности главы комитета, но и требовали лишении его депутатского мандата. А другие сочувствовали и его супруги и не понимали, как отец двоих детей мог так опозориться.

Раньше сообщалось о том, что Арахамия рассказал, кто претендует на должность Яременко.