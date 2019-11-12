Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, кто претендует на должность председателя комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом сообщает LIGA.net.

Арахамия также отметил реакцию президент Владимира Зеленского на переписку депутата Богдана Яременко с проституткой во время голосования в зале Верховной Рады.

"Он сильно разозлился. В начале он был сильно радикально настроен вплоть до сложения мандата. Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция. Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко - это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует", - сказал Арахамия.

Он отметил, что на должность председателя комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству вместо Яременко есть три-четыре кандидата.

"В шорт-листе есть три-четыре человека, которых мы можем рассматривать. Лиза Ясько есть, Святослав Юраш, Марина Бардина, Никита Потураев, Мария Мезенцева. Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", - пояснил нардеп.

Раньше сообщалось о том, что глава комитета Рады покидает пост из-за скандала. А также депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе.