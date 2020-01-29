Німеччина передала українським прикордонникам оснащення на 140 тисяч євро [ Редактировать ]
Німеччина передала українським прикордонникам оснащення на 140 тисяч євро. Обладнання використовуватимуть у Головному експертно-криміналістичному центрі "Держприкордонслужби" для дослідження документів та виявлення підробок.
Використання новітніх технологій дозволить в майбутньому інтегрувати українську лабораторію до системи експертних служб прикордонних органів європейських держав.
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