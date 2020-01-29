У розпалі зимова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Сьогодні по обіді депутати розглядають оскарження повноважень російської делегації та додатковий санкційний механізм. З чим українські депутати вирушили на дебати - дізнавалась Ірина Іванова.

На розгляд оскарження повноважень російської делегації - ПАРЄ в понеділок виділила 48 годин. Дедлайн спливає сьогодні. Це питання спершу розглядали в комітетах, а на дебати до сесійної зали - його винесуть останнім питанням порядку денного.

Доповідь на цю тему підготував політик з Нідерландів, Тіні Кокс, відомий прихильник повернення російської делегації до ПАРЄ. Завдяки, зокрема, його зусиллям, з росіян улітку зняли санкції, які Асамблея наклала за анексію Криму та бойові дії на Донбасі. На його думку, Москва демонструє прогрес у розв'язанні цієї ситуації.

"Росія сплатила свої внески, яких давно не сплачувала. Ми бачимо значний розвиток у питанні відносин з Україною, зокрема, обмін заручниками, як-от: повернення Сенцова. Бачимо, що відновився нормандський формат, вкрай важливий для пошуку рішення ситуації довкола України та Росії", - наголошує Тіні Кокс, представник нідерландської делегації.

Цей прогрес Київ та країни з дружньої групи "Балтик-плюс" називають мікронним. Вилучити слово "прогрес" із проєкту резолюції не вдалося. І з огляду на підтримку росіян, сподівань на позитивний результат голосування майже немає.

"Для нас важливо, як я говорила, що це питання анексії Криму та окупованого Донбасу було в правках, і в резолюціях, і в усіх доповідях, які будуть фінальними. Чи вдасться це зробити - побачимо", - зазначила Єлизавета Ясько, голова української делегації в ПАРЄ.

"Сегодня не ожидается, что российская делегация будет лишена полномочий, но очень важно, что наша вот эта группа, "Балтик-плюс", наших стран, Польша, Украина и Грузия, также Великобритания, консолидируются и мы. Очень важно, чтоб мы усилились, и этот нажим на Россию усилился в будущем", - наголошує Георгій Кандалакі, представник грузинської делегації в ПАРЄ.

Складати руки група країн не збирається. І хоч до голосування ще кілька годин, і оскарження повноважень росіян не уникнути, оптимізм не зникає.

"Мы каждую сессию будем поднимать вопрос, как мы поднимали вопрос с 1940 года на счет оккупации балтийских стран. И все-таки, мы стали свободными, так что будьте спокойны - не сдадим наших позиций", - запевняє Емануеліс Зінґеріс, представник литовської делегації в ПАРЄ.

Напередодні ПАРЄ також відхилила оскарження кандидатури голови російської делегації Петра Толстого на посаду одного з віце-президентів асамблеї. Але боротьба триває на різних фронтах. Моніторинговий комітет вирішив направити у Венеціанську комісію зміни до конституції РФ, які проголошують верховенство російського права над європейським.

"Це головна перемога на сьогодні України, української делегації, тому що тепер Венеціанська комісія, до якої прислуховується вся Європа і весь світ, буде визначати наскільки ті правки до Конституції відповідають європейському та світовому законодавству", - зазначила Леся Забуранна, представниця української делегації в ПАРЄ.

Результати голосування будуть відомі сьогодні ввечері.